جهاز تنمية المشروعات يمول 954 مشروعًا صغيرًا بقنا بـ 39.2 مليون جنيه

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أعلن المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، تمويل 954 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، بإجمالي تمويل بلغ 39 مليونًا و222 ألفًا و849 جنيهًا، وذلك من خلال فرع الجهاز بالمحافظة.

وأوضح "العماري"، أن من بين هذه المشروعات، تم تمويل 5 مشروعات صغيرة بإجمالي 11 مليونًا و576 ألفًا و928 جنيهًا، وفّرت نحو 129 فرصة عمل لأبناء المحافظة من شباب الخريجين، كما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر التي تم تمويلها 949 مشروعًا، بإجمالي تمويل قدره 27 مليونًا و645 ألفًا و921 جنيهًا، ساهمت في توفير 1756 فرصة عمل.

وأشار رئيس فرع الجهاز، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدعم الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.