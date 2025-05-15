أحضر البذور من هولندا.. مواطن يزرع شقته بـ"الماريجوانا والحشيش" في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر المستشار محمود الشيخ، رئيس نيابة محرم بك، بحبس شاب لاستيراده بذور نبات "القنب الهندي" المخدر داخل ملابس ونظارات من هولندا، وزراعتها وتوزيعها في مصر وتصديرها لدولة عربية.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ممارسة المتهم "وائل.ال"، مقيم شارع النزهة، بمنطقة محرم بك، نشاطًا إجراميًا في الاتجار وزراعة نبات القنب الهندي.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتبين أن المتهم اتفق مع مكتب في دولة هولندا لتوريد بذور نبات "القنب الهندي" عن طريق الشحن بإخفائها داخل بضائع تشمل "ملابس ونظارات وعلب برفان".

وأكدت التحريات أن الاتفاق يتضمن إرسال البذور للمتهم على أن يقوم بتوزيعها في شمال مصر، ويتقاضى مبالغ مالية، يعيد إرسالها إلى هولندا، على أن يحصل هو ثمن البضائع الأخرى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بقيادة المقدم محمود فودة، الشقة السكنية الخاصة بالمتهم، وتبين من الفحص أنه زرع كامل مساحة الشقة ببذور القنب في "شتلات" بعد ترطيبها في الماء.

وانتقل محمد الساخي، وكيل نيابة محرم بك إلى الشقة محل الواقعة، لإجراء المعاينة اللازمة والتحفظ عليها، فيما كشفت التحقيقات أن المتهم وزع البذور من الفائض لديه وصَدر الباقي للمملكة العربية السعودية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أن "القنب الهندي" هي نبتة لها مفعول مخدر، ولها تأثيرات على الجسم، وتعد من أكثر أنواع المخدرات استعمالًا في العالم، ويٌعرف بـ "أبو الماريجوانا والحشيش"، لأنه ينتج من أوراقه "الماريجوانا" ومن الصمغ الناتج عنه "الحشيش".