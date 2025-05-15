رئيس جامعة الأقصر تشارك في اجتماع تعليم النواب لمناقشة موازنة العام المالي الجديد

الأقصر- محمد محروس:



شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة مشروع موازنة الجامعة بقسمي التعليم والمستشفيات الجامعية للعام المالي 2025/2026.

وضم وفد الجامعة المشارك في الاجتماع كلاً من: الدكتور شريف محمد السيد ، أمين عام الجامعة، والأستاذ ممدوح الطاهر، مدير عام الإدارة المالية، والمهندس عبد الهادي محمد، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور مصطفى محمود ، المستشار الهندسى للجامعة، والأستاذ عبد الحفيظ فوزي، مدير التخطيط.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس الجامعة التقديرات الخاصة بالباب الأول من الموازنة، والمتعلق بالأجور والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشددة على أهمية تحسين بيئة العمل بما يعزز جودة العملية التعليمية.

كما دعت الدكتورة صابرين إلى زيادة مخصصات الباب الثاني، المعني بالسلع والخدمات، لتلبية احتياجات التغذية والصيانة في القطاع التعليمي، وسد العجز في المستلزمات الطبية والأدوية داخل القطاع الطبي.

وأكدت أن موازنة الجامعة للعام الجديد تهدف إلى دعم وتطوير الخدمات التعليمية والبحثية، وتعزيز البرامج الأكاديمية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد لضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب.

كما شددت على ضرورة توفير الاعتمادات المالية الكافية ضمن الباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية، لاستكمال المشروعات الجارية، وعلى رأسها المستشفى الجامعي وكليتا الهندسة وطب الفم والأسنان، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم والخدمات الطبية، بما يواكب التطورات العلمية المتسارعة.