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نيران تلتهم الفرح.. حريق هائل يدمر 4 منازل في قنا بعد يوم من الزفاف

12:04 م الخميس 15 مايو 2025

حريق منازل

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في قرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ما أسفر عن التهام 4 منازل متجاورة ونفوق عدد من رؤوس الماشية، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل 4 منازل بالقرية، وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تبين أن النيران اشتعلت في منازل متجاورة، أحدها يعود لعريس احتفل بزفافه ليلة أمس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة ونفوق عدد من رؤوس الماشية، ويجري حصر حجم الخسائر بشكل دقيق.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحريق وأسبابه.

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حريق منازل قنا قرية السماينة
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