اعترف بملامسة أجزاء حساسة.. القبض على أب بتهمة التحرش بابنته فى الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض على أب يبلغ من العمر 47 عامًا، يقيم بإحدى قرى مركز الفيوم، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش بابنته البالغة من العمر 15 عامًا، وهي تلميذة في المرحلة الإعدادية.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من الطفلة "ش. ع. أ"، 15 عامًا، تتهم فيه والدها بالتحرش بها داخل المنزل.

تمكن النقيب أحمد وضاح الصاوي، معاون مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، من ضبط الأب المتهم، وخلال التحقيقات الأولية أمام العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، اعترف الأب بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسد ابنته أثناء تواجدها في المنزل، مستغلًا غياب والدتها المطلقة التي كانت في زيارة لأبنائها الآخرين.

كشفت التحريات الأولية، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وأشارت إلى وجود سوابق لتصرفات غير سوية تجاه أسرته، وتبين أنه سبق له الزواج من والدة الطفلة وأنجب منها المجني عليها وشقيقًا آخر، ثم تزوج من امرأة ثانية وأنجب منها ثلاث بنات قبل وفاتها، ثم تزوج مرة ثالثة ولديه منها أطفال صغار.

وأشار الجيران، إلى أن المتهم ينتمي لعائلة معروفة، إلا أن سلوكه تجاه ابنته كان صادمًا، حيث قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها بشكل يتنافى مع القيم الأسرية والأخلاق.

تمت إحالة المتهم إلى نيابة مركز الفيوم التي تباشر التحقيقات في الواقعة.