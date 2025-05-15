وفد يوناني رفيع المستوى يزور جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

تستعد مدينة دهب بجنوب سيناء، لافتتاح أول نادي يوناني يقام على أرض المحافظة، بهدف جذب أكبر عدد من السائحين اليونانيين، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتنشيط السياحة، والتنوع في جذب أسواق سياحية جديدة.

وتقام فعاليات الافتتاح بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و كونيستانتينوس فاسيس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، الذي يترأس وفد يوناني رفيع المستوى، وتوني كازامياس، المسئول عن النادي، وعدد من الجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة.

وقال توني كازامياس، المسئول عن النادي، إنه من المقرر أن يجري افتتاح النادي غدا الجمعة، كما سيقوم الوفد اليوناني رفيع المستوى الذي يضم كونيستانتينوس فاسيس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، و8 من مساعديه، والسفير اليوناني، وسفيرة قبرص ورؤساء الجالية اليونانية بالقاهرة، بزيارة إلى دير سانت كاترين، كونه أحد أهم المعالم السياحية الدينية المفضلة لدى اليونانيين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد لجنوب سيناء مستمرة خلال الفترة من 15 حتى 18 مايو الجاري، للتعرف على أهم المقاصد السياحية بها.

وأكد مدير النادي في تصريح اليوم، أن النادي اليوناني الذي أقيم بمدينة دهب، يعد طفرة في مجال القطاع السياحي بالمدينة، كونه سيصبح وجهة سياحية ممتعة لزوار دير سانت كاترين من اليونانيين الذين يتوافدون على الدير، لافتا إلى أنه يتضمن أماكن ترفيهية للاطفال "كيدز اريا"، وحمام سباحة، ومطعم لتقديم الوجبات اليونانية، ومنطقة خدمية، وأماكن إقامة للعاملين، ومسرح مكشوف لتقديم الفقرات والاستعراضات الفنية اليونانية والعالمية.

وأوضح أنه جرى تصميمه على الطراز اليوناني من حيث الديكور، والألوان، بهدف استقطاب السوق السياحي اليوناني لمدينة دهب.

وأشار إلى أنه سيجري تنظيم حفل للفنون الشعبية المصرية بالمسرح الليلة على هامش افتتاح النادي، كما سيجري غدا انطلاق حفل فني يوناني لفرقة قادمة من اليونان تضم 20 فنانا، وهذا الحفل يتضمن رقص وموسيقى تقليدية، بحضور محافظ جنوب سيناء، ووفود يونانية من اليونان وتركيا والقاهرة.