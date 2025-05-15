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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

11:09 ص الخميس 15 مايو 2025

سيارة اسعاف

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين دراجة نارية وميكروباص بالقرب من كمين الطرق في نطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من قسم أول أسيوط، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث. وبالمعاينة الأولية، تبين وقوع تصادم بين دراجة نارية وميكروباص بالقرب من الكمين المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "علاء. ش.خ 34 عامًا، و"روماني.ر.ج" 48 عامًا، و"خالد.ج.ع" 39 عامًا، و"شخص مجهول الهوية" 9 أعوام. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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إصابة اشخاص حادث تصادم أسيوط
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