السيطرة على حريق شب في ثلاثة منازل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في 3 منازل مشيدة بالعروق الخشبية وجذوع النخيل، بالمراغة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق، وتبين من التحريات أن الحريق نشب في منازل ملك: أحمد محمد مرسي 45 سنة، ونتج عن الحريق احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ومواسير بلاستيك بالمنزل، ومنزل ملك نظيمة محمد مرسي 80 سنة ونتج عن الحريق احتراق المنزل بالكامل، ومنزل ملك عاطف البرعي محمد 60 سنة، ونتج عن الحريق احتراق السقف المشيد من الأفلاق والجريد والبوص ومواسير بلاستيك كانت بالمنزل.

وجرت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل أخرى مجاورة، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية بأحد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.