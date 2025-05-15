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اليوم.. محافظ الشرقية يستقبل وزير الإسكان لهذا السبب

02:44 ص الخميس 15 مايو 2025

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

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الشرقية ياسمين عزت

يستقبل صباح اليوم الخميس، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مقر ديوان عام المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.

ومن المقرر أن تكون زيارة وزير الإسكان رفقة محافظ الشرقية في مدينتي بلبيس ومنيا القمح، لتفقد محطات الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض قرى المركزين.

يبدأ برنامج الزيارة منذ العاشرة صباحا بزيارة وتفقد محطة صرف صحي بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس، والساعة الحادية عشرة يتوجها الوزير والمحافظ لتفقد محطة صرف صحي قرية سنهوا بمنيا القمح.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير تفقد محطة صرف صحي كفر شلشلمون بمركز منيا القمح، كما سيتم عرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتفقد محطة مياه شرب كفر الصعيدي والآخرى بالعزيزية بذات المركز في نهاية البرنامج.

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