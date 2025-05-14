استعدادا للحجاج.. رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري- صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة، اليوم الأربعاء، درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري، استعدادا للسفر البري لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وقال عدنان العبادلة، مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لعبارات الشركة، خاصة أنه من المقرر أن يجري

نقل 7778 حاجا و180 باص، من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني، مؤكدا أنه جرى العمل خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة قرية الحجاج بنويبع بالكامل لتكون ملائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أنه جرى رفع كفاءة كافة المرافق بالقرية من مظلات لانتظار الحجاج، وحمامات وكافتيريات، إضافة إلى رفع كفاءة المسجد، وشراء كولديرات جديدة لتبريد المياه للحجاج، ورفع الإنتاجية الخاصة بمحطة التحلية المملوكة لشركة الجسر العربي للملاحة من 250 متر إلى 500 متر مياه عذبة يوميا، لتكون قادرة على تزويد البواخر وقرية الحجاج بالمياه العذبة، مع التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية.

وأكد أنه من المقرر أن يجري هذا الموسم نقل الحجاج عبر العبارات "آيلة، سيناء، كوين نفرتيتي"، على مدار اليوم عن طريق رحلات مكوكية لنقل الحجاج، مشيرا إلى أن حمولة العبارة سيناء تصل إلى 550 راكبا، وحمولة العبارة آيلة تصل إلى 880 راكبا، بينما بلغت حمولة القارب السريع كوين نفرتيتي 550 راكبا.

وأشار إلى أنه جرى مراجعة كافة اشتراطات السلامة والشهادات المختلفة اللازمة لضمان سلامة ركاب العبارات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بجدول سفر العبارات، وتوافر الاشتراطات اللازم ورخص سائقي الباصات ورخص الباصات، لضمان عدم تأخير سفر الحجاج.

ولفت إلى أنه سيحري متابعة الحجاج خلال رحلة السير عبر الأكمنة المختلفة، للاطمئنان على سلامة وصولهم إلى الميناء وفق جدول الرحلات المخطط.

وأعلن أن أولى رحلات السفر ستنطلق يوم الجمعة المقبل بعدد 3 باصات، و126 حاجا، ومن المقرر أن تنتهي الرحلات يوم 28 مايو الجاري، بإجمالي 7778 حاجا، و180 باص.

على جانب آخر، جرى فتح غرفة عمليات لمتابعة وصول وسفر الحجاج من ميناء نويبع المصري، وميناء العقبة الأردني لتذليل كافة الصعاب، وحل أية مشكلات في أسرع وقت لضمان موسم حج ناجح.