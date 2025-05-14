محافظ الوادي الجديد يعلن إجراءات عاجلة لتعزيز خدمات الكهرباء بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إجراءات عاجلة لتعزيز واستقرار خدمات الكهرباء بمركز الفرافرة، في مواجهة الانقطاعات المتكررة الناتجة عن تنفيذ أعمال العَمرات للوحدات الثابتة بمجمع توليد كهرباء الفرافرة.

وقال المحافظ إن الخطة ترتكز على دعم المجمع بوحدات توليد جديدة وزيادة كفاءتها لضمان توفير الكهرباء بشكل منتظم دون انقطاع، وأنه جرى البدء بتأجير وحدتي توليد كهرباء، كل منهما بقدرة 2 ميجاوات، بتكلفة 900 ألف جنيه شهرياً، لتغطية احتياجات مركز الفرافرة على الفور، وتأتي هذه الخطوة كحل مؤقت وعاجل لتعويض النقص أثناء تنفيذ أعمال الصيانة للعَمرات في وحدات التوليد الثابتة، حيث تهدف إلى تقليل الانقطاعات وتوفير خدمة مستمرة لسكان المركز.

وأضاف أن خطة المحافظة تشمل أيضاً أعمال العَمرات الجسيمة لأربع وحدات ديزل موجودة بالمجمع، بتكلفة تقدر بحوالي 164 مليون جنيه، وتستهدف هذه الأعمال الصيانة الشاملة والتطويرية التي تضمن استمرارية التشغيل بكفاءة عالية وتقليل الأعطال التي تؤثر على استقرار التيار الكهربائي بالمركز.

وشدد اللواء الزملوط على ضرورة مراعاة تقليل فترات انقطاع الكهرباء قدر الإمكان بين المناطق المختلفة داخل مركز الفرافرة، مع تطبيق نظام التناوب في حالة الاضطرار للانقطاع، لحين الانتهاء من تطوير المجمع وتوفير الخدمة بشكل منتظم.

وأكد أن المحافظة تتابع بشكل يومي تنفيذ الخطوات لضمان عدم تكرار المشكلات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.