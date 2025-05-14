كبله واعتدى عليه..المشدد 10 أعوام لمدان بهتك عرض طفل في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 أعوام، عما أسند إليه بهتك عرض طفل، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 1658 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، والمقيدة برقم 746 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "سعد.ا"، 24 عامًا، عامل، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

وتبين من قرار الإحالة أنه في يوم 10 فبراير 2025 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق بدائرة قسم شرطة بندر دسوق خطف بالتحايل طفلا لم يبلغ من العمر 18 عامًا، بأنه حال عودته إلى المنزل استدرج الطفل المجني عليه إلى أحد الأماكن النائية بزعم تمكينه من بلوغ وجهته قاطعًا بذلك الصلة بينه وذويه، وعقب ذلك كبله وجرده من ملابسه، وطرحه أرضًا وتعدى عليه جنسيًا مستغلا حداثة سنه.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المجني عليه بالقوة بأن حسر عنه ملابسه، وتعدى عليه جنسيًا، كما وجه له اتهامًا بتعريضه حياة الطفل للخطر مرتكبًا جرائمه المذكورة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، كما أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأسخاص بغير مسوغ قانوني، وبدون مبرر من الضرورة الشخصية "حبل".