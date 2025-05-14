حبس المدرس المتهم بالتحرش بـ13 تلميذة بالوادي الجديد 15 يوما

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أمر المستشار محمد عمران، رئيس دائرة جنح مستأنف الخارجة بالوادي الجديد، وعضوية كل من المستشار محمد إسماعيل، والمستشار علاء عطيتو، اليوم الأربعاء، بحبس المدرس المتهم بالتحرش بتلميذات في مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار المستشار رئيس دائرة جنح مستأنف الخارجة اليوم الأربعاء، بعد تحقيقات النيابة العامة في واقعة تحرش مدرس بـ13 تلميذة بمدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر إحالة واقعة شكوى بعض الطالبات بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتي أفادت بتعرضهن للتحرش الجسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة، للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الزملوط على أنه لا تهاون في التعامل مع أي حالات تعدي أو تجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مؤكدًا على متابعة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لضمان بيئة تعليمية تحافظ على حقوق وسلامة الطلاب داخل المدارس وحماية قيم المجتمع وأخلاقياته.

وتؤكد المحافظة حرصها على كشف الحقيقة كاملة وحماية حقوق الطالبات بعدالة وشفافية، بما لا يتجاوز حق الحفاظ على خصوصية كافة الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قد تجور على سمعة ومستقبل أي طرف بالواقعة، كما تهيب بالجميع عدم تداول أي بيانات أو معلومات تخص الطالبات أو المتهم في الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، محذرةً من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وكشف ملابسات الواقعة.