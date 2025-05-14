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محافظ سوهاج يحيل واقعة بيع أرض أملاك دولة للنيابة

08:11 م الأربعاء 14 مايو 2025

اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أحال اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، واقعة بيع أرض أملاك دولة بنطاق قرية أولاد غريب، للنيابة العامة والنيابة الإدارية، لما شاب البيعة من مخالفات بالمخالفة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷م بشأن التصرف في أملاك الدولة، وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.

جاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف المحافظ وورود شكوى متعلقة بذات الموضوع، وقد كشف التقرير عن صدور البيعة بالتداخل مع بيعة أخرى سبق صدورها بالمخالفة لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م.

وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشدداً على استمرار العمل لرصد أي مخالفات ومحاسبة المقصرين والفاسدين بكل حزم، تأكيداً لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.

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