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مصرع شاب دهسته تريلا داخل مزرعة في الوادي الجديد

07:39 م الأربعاء 14 مايو 2025

إسعاف أرشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، في حادث سير، اليوم الأربعاء، في منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة علي عبد الصبور محمد، 34 عامًا، عامل زراعي باليومية، من محافظة قنا، بعد دهسه بسيارة تريلا بمزرعة في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الداخلة العامة تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.

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مصرع شاب دهسته تريلا مزرعة في الوادي الجديد مصرع شاب في حادث سير مشرحة مستشفى الداخلة العام
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