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مصرع وإصابة 6 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة بالدقهلية

07:26 م الأربعاء 14 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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الدقهلية -رامي محمود:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن لتجميع الخردة بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع انفجار في أحد مخازن الخرده بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، ونقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى شربين العام، وتبين انفجار أسطوانة أكسجين داخل المخزن مما تسبب في اشتعال النيران.

واستقبل مستشفى شربين 3 مصابين هم فارس محمود الشحات، 16 عامًا، وعز السيد عز، 22 عامًا، ومحمود أحمد محمود، 9 أعوام، فيما لقي 3 مصرعهم جراء الحادث هم رشوان السيد رشوان، 45 عامًا، وعز محمد عز، 37 عامًا، ومحمود محمد محمود، 28 عامًا.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات.

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