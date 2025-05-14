افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية بأسيوط الجديدة - صور

أسيوط – محمود عجمي:

افتتح المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مقر النيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الهيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء مقرات حديثة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتيسير الخدمات المقدمة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المتعاملين مع النيابة.

شارك في مراسم الافتتاح المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن، وكيل الإدارة، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار هيثم علي، عضو مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد حسين هاشم، المشرف على المقرات بإدارة النيابات.

وكان في استقبال الوفد قيادات ومديري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار باهي الدين علي حسن، مدير المكتب الفني أسيوط، والمستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير فرع الدعوى التأديبية ورئيس نادي النيابة الإدارية بالمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة والجهات التنفيذية، من بينهم المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور جمال بدر الدين، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق.

وخلال الافتتاح، تم تقديم دروع تذكارية من قيادات النيابة الإدارية بأسيوط إلى المستشار رئيس الهيئة ومحافظ أسيوط، تقديرًا لدورهما في دعم تطوير البنية المؤسسية للنيابة.

كما قدم المستشار محمود حمدي، عضو وحدة التحول الرقمي، عرضًا توضيحيًا حول منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة التي تم تجهيز المقر بها، والتي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية، في إطار استراتيجية النيابة للتحول الرقمي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق العدالة الناجزة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وعقب الافتتاح، قام المستشار عبد الراضي صديق، بزيارة ديوان عام محافظة أسيوط، حيث التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، بحضور عدد من قيادات المحافظة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والمحافظة، وتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

وفي سياق متصل، زار رئيس الهيئة ومحافظ أسيوط والوفد المرافق لهما القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، حيث كان في استقبالهم العميد مهندس محمد نصر، مدير المنطقة التكنولوجية، وعلي السيد، وكيل وزارة القوى العاملة، وتفقدوا خلالها مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" ومعامل الإبداع، ومشروعات تدريب وتأهيل الشباب للعمل في مجالات الخدمات الرقمية.

واختتمت الجولة بزيارة إلى جامعة أسيوط، حيث التقى الوفد بعدد من أساتذة القانون وأعضاء هيئة التدريس، وتم بحث سبل التعاون في مجالات نشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.