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إحالة أوراق المتهم بقتل سائق "توك توك" في الغربية إلى المفتي

06:39 م الأربعاء 14 مايو 2025

تعبيرية

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الغربية- مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشار ياسر فاروق، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم بقتل سائق "توك توك" بقرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد بمقتل سائق "توك توك" على يد أحد الأشخاص إثر طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة وقعت بينهما داخل القرية، وتمكن الأهالي حينها من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي نظرت جلساتها على مدار الشهور الماضية، حتى أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي.

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