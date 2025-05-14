محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة أدوار مخالفة ويؤكد: لا تهاون مع مخالفات البناء

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة لعدد من مخالفات البناء بعدد من الأحياء بالمحافظة، حيث تم إزالة ثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان بمدينة الإسماعيلية.

وأُجريت أعمال الإزالة تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة رؤساء الأحياء المعنية، وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة التعامل الحاسم مع جميع مخالفات البناء وعدم السماح بتهديد أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لمخالفة القوانين المنظمة للبناء، مشددًا على أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون وقرارات الإزالة فورًا، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، ولا تهاون مع أي تجاوز يهدد الاستقرار العمراني.

وأوضح المحافظ أن العقار الكائن بحي أول في شارع طارق بن زياد، كان قد حصل على ترخيص لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، فيما تقدم المالك بطلب تصالح على الأدوار الرابع والخامس والسادس قبل صدور قانون التصالح، إلا أنه استمر في البناء بإضافة ثلاثة أدوار أخرى (السابع والثامن والتاسع) بعد صدور القانون، ما يعد مخالفة صريحة استوجبت الإزالة الفورية.

أما العقار الثاني، والواقع بحي ثان بمدينة الإسماعيلية بمنطقة أرض المزادات فقد تم ترخيصه لبناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية وملحق خدمات، وتقدّم المالك بطلب تصالح عن الأدوار السادس والسابع، إلا أن الطلب رُفض لبناء الأدوار المخالفة عقب صدور قانون التصالح، ما دفع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ قرار الإزالة وتنفيذه على الفور.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف حملاتها لرصد مخالفات البناء والتعامل معها دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الانضباط العمراني ويعزز مناخ الأمان داخل الأحياء السكنية.