قبل أن تتراكم الفواتير.. اعرف خطوات غلق اشتراك المياه مؤقتًا في أسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضرورة توجه العملاء إلى أقرب مركز لخدمة العملاء لتقديم طلب غلق رسمي للاشتراك، في حال عدم استخدام الوحدة السكنية أو غير السكنية لأي سبب، مثل السفر أو الإغلاق أو الانتقال.

وأوضحت الشركة، في بيان أن قبول طلب الغلق يشترط أن يكون العداد في حالة سليمة، مع ضرورة تجديد الطلب بشكل دوري وفقًا للوائح المنظمة وفي حال عدم التقدم بطلب رسمي سيتم احتساب الاستهلاك على أساس "متعذر" وفق متوسط الاستهلاك السابق، مما قد يؤدي إلى تراكم الفواتير رغم عدم وجود استخدام فعلي.

وأكد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية والعدالة في المحاسبة، وضمان حقوق جميع العملاء، داعيًا إلى سرعة اتخاذ اللازم لتفادي أية أعباء مالية غير مستحقة.

كما شددت الشركة على أن جميع قنوات التواصل متاحة لتقديم الاستفسارات من خلال:

- الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي

- رقم المحمول: 01280733990

- رقم واتس آب: 01206179891

- الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل

- أو من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بجميع فروع الشركة.