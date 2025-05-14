لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة لـ"أبو حماد المركزي"

الشرقية ياسمين عزت:

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، خياطة جراحية لطفل، خلال تفقده الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أبو حماد المركزي، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتلاحظ وجود تكدس كبير من ذوي المرضى داخل القسم، وغياب بعض الأطباء المكلفين بالسهر في قسم الاستقبال، وهو ما استدعى التدخل الفوري من وكيل الوزارة لتقديم الرعاية الطبية لأحد الأطفال المصابين الذي تردد على الاستقبال.

ولاحظ وكيل الوزارة أن أسرة الطفل قاموا بشراء خيوط من خارج المستشفى وعند عودتهم تفاجأوا أنه هو من قام بإجراء الخياطة لطفلهم، فضلًا عن توفير الخيوط من صيدلية المستشفى، مؤكدًا على توفير الإمكانيات بجهود الدولة.

وعلى ضوء ما تم رصده من ملاحظات ومخالفات خلال المرور، قرر وكيل وزارة الصحة بالشرقية إقالة مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو حماد، وإقالة رئيس فريق مكافحة العدوى، وخصم حافز الإشراف لفريق مكافحة العدوى بالمستشفى، نظراً لوجود بعض القصور في تطبيق إجراءات ومعايير مكافحة العدوى بقسم الاستقبال والطوارئ.

كما قرر إحالة المتغيبين عن فترة السهر والمقصرين، للتحقيق بالشئون القانونية، وكذلك مراجعة عقد شركة الأمن المتعاقد معها، وفرض غرامة مالية نظير التقصير في ضبط النظام داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

وتفقد وكيل الوزارة ووكيل المديرية غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وغرف الملاحظة بقسم الاستقبال، والصيدلية الموحدة، وقسم الأشعة، وقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية، والحضانات، وتم متابعة مؤشرات الأداء، كما حرص وكيل الوزارة على التحدث مع المرضى للاستماع إلى ملاحظاتهم، موجهًا الفريق الطبي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن المرور على المنشآت الصحية مستمر وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على مختلف المنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والتعامل الفوري مع أي تقصير أو خلل إداري أو فني بما يضمن تحقيق معايير الجودة وسلامة المرضى.