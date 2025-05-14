انفجار أسطوانة أكسجين داخل مخزن خردة في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

وقع دوي انفجار هائل داخل مخزن لتجميع الخردة بقرية أبوزاهر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جراء انفجار أسطوانة أكسجين، مما تسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع انفجار في أحد مخازن الخرده بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، ونقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى شربين العام، وتبين انفجار أسطوانة أكسجين داخل المخزن مما تسبب في اشتعال النيران.

في السياق ذاته أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا قالت فيه إن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور للسيطرة على الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية.