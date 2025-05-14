إعلان

انفجار أسطوانة أكسجين داخل مخزن خردة في الدقهلية

06:06 م الأربعاء 14 مايو 2025

انفجار أسطوانة أكسجين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية ـ رامي محمود:

وقع دوي انفجار هائل داخل مخزن لتجميع الخردة بقرية أبوزاهر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جراء انفجار أسطوانة أكسجين، مما تسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع انفجار في أحد مخازن الخرده بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، ونقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى شربين العام، وتبين انفجار أسطوانة أكسجين داخل المخزن مما تسبب في اشتعال النيران.

في السياق ذاته أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا قالت فيه إن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور للسيطرة على الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار أسطوانة أكسجين مخزن لتجميع الخردة الدقهلية مدير أمن الدقهلية انفجار أسطوانة أكسجين داخل المخزن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ