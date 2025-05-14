الجامعة اليابانية تبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي الكويتي- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبد العزيز المحارب، المستشار الثقافي لدولة الكويت، في زيارة رسمية، لبحث أوجه التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، وتعزيز فرص الشراكة المستقبلية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف الطلاب العرب الوافدين، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة لهم على المستويين الأكاديمي والثقافي.

وأضاف أن الزيارة تعكس دور الجامعة المتنامي كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في المنطقة، تسعى باستمرار إلى فتح قنوات للتكامل المعرفي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية.

شملت الزيارة لقاءات موسعة مع قيادات الجامعة، حيث التقى المستشار الثقافي لدولة الكويت بكل من الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتور توشيو فوكودا، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأجرى "المحارب" جولة ميدانية داخل الحرم الجامعي، شملت زيارة عدد من المعامل والمراكز البحثية المتخصصة التي تنفرد بها الجامعة، إلى جانب مكتبة الجامعة الرئيسية والمنشآت الرياضية، والمدن الجامعية.