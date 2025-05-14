نائب محافظ المنيا يتفقد مشروع الشركة المصرية الفرنسية لإنتاج الدواجن

المنيا- جمال محمد:

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد مشروع الشركة المصرية الفرنسية لإنتاج الدواجن، والذي يستهدف إنتاج 7 ملايين طائر سنويًا، بما يسهم في تلبية احتياجات المحافظة من الدواجن، ويعزز من جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى مراكز المحافظة.

وخلال الجولة، استعرض نائب المحافظ آليات العمل داخل المشروع، وسُبل رعاية الدواجن وتوفير البيئة الصحية المناسبة لها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع.

كما شدد أبو زيد على أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والنظافة العامة داخل الموقع، للوقاية من الأمراض وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاج.

وأكد نائب المحافظ أن المشروع يُعد من النماذج الرائدة في تنمية الثروة الداجنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مثل هذه المشروعات التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.