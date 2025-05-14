محافظ الأقصر يستعرض فرص الاستثمار السياحي والزراعي مع وفد صيني رفيع المستوى

الأقصر- محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السيد وي هاو، المدير العام لإدارة تنظيم السوق في مدينة شنغهاي الصينية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية بمحافظة الأقصر.

شارك في اللقاء عدد من الخبراء من الجانبين لعرض ومناقشة السياسات والمشروعات وآليات الاستثمار بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، مشيرًا إلى زياراته السابقة إلى الصين عامي 2009 و2024، ومؤكدًا على التطور الكبير الذي شهدته الصين خلال تلك السنوات في مختلف المجالات.

وقدم المحافظ عرضًا تقديميًا حول مقومات محافظة الأقصر الاستثمارية، مؤكدًا أن السياحة تمثل النشاط الاقتصادي الأول، تليها الزراعة ثم الصناعة، كما استعرض أهم الزراعات بالمحافظة، وخطط التوسع في الظهير الصحراوي، إضافة إلى المشروعات المزمع إنشاؤها لتطوير السياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، والمنتجات الزراعية التي يتم تصديرها.

من جانبه، قدم الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارةالداخليةبالأقصر ، عرضًا تفصيليًا حول قوانين حماية المستهلك، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة الأسواق للسيطرة على الأسعار، إلى جانب النظام الإلكتروني للفواتير، وقوانين الغش التجاري، وزيادة إتاحة السلع ، كما تناول المشروع القومي لزراعة مليون ونصف فدان قمح.

وأشاد رئيس الوفد الصيني بحفاوة الاستقبال، موضحًا أن إدارته مسئولة عن تسجيل الشركات وتطوير الاستثمارات وحماية المستهلك والإشراف على الأسواق والتعاون الدولي في مدينة شنغهاي.

وأعرب عن رغبته في الاستثمار بمحافظة الأقصر في مجالي السياحة والزراعة، مؤكدًا أنه سيقوم بنقل الفرص الإستثمارية للمحافظة لدى حكومة بلاده.

كما أبدى إعجابه بنظام الدعم التمويني في مصر، واعتبره من أفضل النظم المقدمة لمحدودي الدخل ، وأعلن استعداد الوفد لتقديم خدمات تسويقية للأقصر، إلى جانب الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، نظرًا لامتلاك مدينة شنغهاي أكبر المصانع المتخصصة في هذا القطاع.

حضر اللقاء حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر،المهندس عبد المسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور محمد محيي، وكيل مركز البحوث الزراعية بالأقصر ،وفاطمة الخضرى مدير إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولي.