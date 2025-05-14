14 مصابا فى حادث انقلاب سيارة أجرة الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شهد طريق "الفيوم- القاهرة" الصحراوى اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا بجروح وكسور مختلفة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز طامية، بانقلاب سيارة ميكروباص بالمنطقة الواقعة بين محطة تحصيل الرسوم ومقابر مدينة 6 أكتوبر.

انتقل لموقع الحادث 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لسائق السيارة الميكروباص، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق الأيمن،

وأخطرت نيابة مركز طامية و التى تتولى التحقيق.