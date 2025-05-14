إزالة 8 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أشرف اللواء دكتور هشام الشيمى سكرتير مساعد محافظة الأقصر على الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز ، لتنفيذ قرارات الإزالة لعدد ٧ حالات في المهد والتي تضمنت.

وبلغ عدد المخالفات التي تم إزالتها 6 حالات بالمدامود قبلي عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 1575 متر، وتمت الإزالة في المهد وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بالإضافة إلى حالة تعدي بالزينية بحري عبارة عن تعد على حرم الري وتمت الإزالة في المهد.



وفى سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال فك شدة خشبية بمنطقة الصيادين بالزينيه قبلي على مساحة ٩٠ متر تقريباً بالدور الثاني علوي، وتمت الإزالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك بحضور مصطفى علي رئيس القرية، و مهندس كامل فاروق مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية، و محمد حساني مشرف قسم فني بالإدارة الهندسية .

كما تمت متابعة أعمال تطهير مخلفات الري من ترعة ساحل العشي بقرية الزينيه بحري وذلك بمعرفة هندسة ري الأقصر فى ضوء تلبية مطالب المواطنين قاطني المنطقة، وتسهيلاً على المزارعين برفع المخلفات من الترعة لسهولة استخدام المياه المستخدمة لري الأراضي الزراعية بحضور أشرف محسوب نائب رئيس المركز و علي النادي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالزينيه.

كما تابع رئيس المركز أعمال إنشاء سور الحماية بترعة ساحل العشي وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر والحوادث.

كما تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بالمدينة والقري التابعة لها وأسفر العمل عن رفع حوالي ٦٠ طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات بالشوارع الجانبية والرئيسية وذلك لظهور الشوارع بالمظهر اللائق.