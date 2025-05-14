محافظ المنيا: 457 ألفا و935 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تحرص على تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية، التي تُسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على جهود التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الفئات ذات الدخول المحدودة.

وفي إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، أشار محافظ المنيا أن إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية، ويمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبناء نظام حماية قائم على العدالة.

وأوضح التقرير الذى أعدته مديرية التضامن الاجتماعي، جهود إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية في الفترة من أول يناير وحتى 31 مارس 2025،، وبلغت أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 457 ألفًا و935 أسرة، 3386 أسرة بالضمان الاجتماعي، 1358 بقانون الطفل، 88 أسرة الإغاثات، بالإضافة إلى توزيع 7 آلاف كيلو من اللحوم، و8 آلاف شنطة (سلع غذائية).

من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن برنامج تكافل وكرامة يُعد فى حد ذاته نقطة ضوء كبيرة ونجاح للحكومة المصرية على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة، لأنه يمثل نموذجاً لمد الحماية الاجتماعية لتضم الأشخاص ذوى الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الأموال، بل يتمثل في الانتقال بالأسر من مرحلة الحماية إلى الإنتاج، والخروج من دائرة العوز.