جهاز مدينة أسوان الجديدة يخاطب المحافظة لتوفير خطوط سرفيس نقل داخلي

أسوان - إيهاب عمران:

وجه جهاز مدينة أسوان الجديدة، خطابًا لمحافظة أسوان، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة، للتنسيق والعمل على توفير خطوط سير نقل داخلي "سرفيس" لخدمة الأحياء المختلفة، من أجل تنمية وإعمار المدينة في ظل الزحف السكاني المتضاعف.

وقال المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الطفرة التي تشهدها مدينة أسوان الجديدة في الوقت الحالي وبدء توافد المصالح الحكومية لإنشاء أفرع لها بالمدينة، والتشغيل الفعلي لبعض الجهات الحكومية مثل الجوازات والمرور ومديرية الأمن، وجامعة أسوان، وبعض أفرع البنوك والمنشآت الصحية يستلزم توفير خدمة النقل الداخلي لتسهيل توفير هذه الخدمات لسكان المدينة والقادمين من خارج المدينة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أن جهاز المدينة يقود مساعي مستمرة لتوفير الخدمات المتنوعة بالمدينة بما يحقق إستراتيجية الجمهورية الجديدة في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة تحقق حياة كريمة وعدالة اجتماعية وتنمية مستدامة.

وأوضح المهندس مصطفى يوسف نائب رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أن التوسعات التي تشهدها مدينة أسوان الجديدة تتطلب تضافر الجهود لتوفير خدمات النقل الجماعي داخل وخارج المدينة مؤكدا استمرار التواصل مع الجهات المعنية بمحافظة أسوان لتوفير عدد السيارات اللازمة لتشغيل الخدمة واستكمال إجراءات اختيار السيارات طبقا للقواعد المنظمة لذلك.