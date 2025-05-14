السجن 5 سنوات للمتهم بقتل ابن عمه فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بقتل نجل عمه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بقرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

وتعود وقائع القضية رقم 4455 لسنة 2024 جنايات أبوتيج، إلى تلقي مركز شرطة أبوتيج بلاغًا من أهالي قرية المسعودي يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، تخللها إطلاق أعيرة نارية، وأسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين من الفحص والمعاينة مـقتل "قطب. م. ي" بطلق ناري في الصدر، واتضح أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه "علاء. ح. ي".

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج، أن المتهم توجه إلى الأرض الزراعية محل النزاع، حيث شاهد المجني عليه أثناء قيامه بحصاد محصول القمح، فقام بإشهار سلاح ناري (مسدس) وأطلق أعيرة في الهواء في محاولة لإجباره على مغادرة الأرض. وعندما رفض المجني عليه الانصياع، أطلق المتهم عيارًا ناريًا إصابة في الصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال.