مهندس ينهي حياته بالقفز في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى مهندس حياته بالانتحار في ترعة الكسرة، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بغرق شخص في ترعة الكسرة دائرة مركز شرطة البلينا.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين من التحريات الأولية غرق "محمد. ا" 33 عامًا، مهندس كهرباء حر ومقيم بمحافظة قنا يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي.

أفاد كل من والدته "سلوى. ا" 50 عامًا ربة منزل، وابن عمه "سيد ج" 48 عامًا عامل بإقدام المذكور على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الأسرية، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.