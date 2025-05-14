هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس لهزة أرضية خفيفة شعر بها سكان المحافظة بدرجات مختلفة، وذلك قبل الثانية من صباح اليوم الأربعاء، دون تأثير على العقارات أو المنشآت.

وقال المواطنون إنهم شعروا بالهزة الأرضية بدرجات متفاوتة، حيث شعر بها المقيمون قرب ساحل خليج السويس، بصورة أكبر من الأهالي بالمدن الواقعة على أطراف مدينة السويس والمدن والضواحي الواقعة على الطرق الإقليمية.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا إعلاميًا أفاد خلاله بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت حدوث هزة أرضية على بُعد 431 كيلو متر شمال مدينة رشيد، وذلك في الساعة 1:51 صباح الأربعاء، وبقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد مصدر مسؤول في محافظة السويس إن غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لم تتلق أي بلاغات بوقوع أية حوادث أو تلفيات وأضرار ينتج عنها إصابات بسبب الهزة الأرضية التي شعر بها سكان السويس.