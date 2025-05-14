زلزال البحر المتوسط.. أهالي كفر الشيخ يشعرون بهزة أرضية



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شعر عدد كبير من أهالي كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بهزة أرضية "زلزال".

وعلق المواطنين على الهزة الأرضية، إذ دونوا العديد من العبارات حول شعورهم بالهزة الأرضية، فيما دون آخرون عبارات التهكم والسخرية حول الزلازل، عبر صفحاتهم الشخصية "فيسبوك".

وأعلن الدكتور طه رابح عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد سجلت اليوم الاربعاء الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد.

وكانت بياناتها كالتالي: تاريخ الحدوث: 14/05/2025، وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي ، القوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر. خط العرض: 35.12 شمالا. خط الطول : 27.0 شرقا، العمق: 76 كم

وأكد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.