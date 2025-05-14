بيان عاجل من محافظة الإسكندرية بشأن زلزال البحر المتوسط- صور



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، متابعتها الحثيثة لتداعيات الهزة الأرضية التي شهدتها منطقة محيط جزيرة كريت باليونان بالبحر المتوسط، التي شعر بها عدد من المواطنين في عدة مناطق داخل المحافظة.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه تم توجيه غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة إلى متابعة الموقف بشكل فوري، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي تأثيرات محتملة.

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة المواطنين والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد لدى كافة الأجهزة التنفيذية.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي بلاغات أو خسائر داخل نطاق المحافظة جراء الهزة الأرضية.

من جانبها، أفادت الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة وقعت في الساعة 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 431 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترًا، عند خط عرض 35.12 شمالاً وخط طول 27.0 شرقًا.

ودعت محافظة الإسكندرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. كما أكدت أن غرف الطوارئ والخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات طارئة، وذلك عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، وأرقام غرفة العمليات من الهاتف المحمول (4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137).