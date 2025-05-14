أثاث يهتز ونوافذ تتأرجح.. الإسكندرية تستيقظ على زلزال في البحر المتوسط



الإسكندرية- محمد البدري:

استيقظ مئات السكان في الإسكندرية مفزوعين من نومهم، بعدما اهتزت الأرض تحتهم بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مخلفة شعورًا بالذعر والارتباك في أرجاء المدينة.

في تمام الساعة 1:51 من صباح اليوم الأربعاء، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بلغت شدتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في البحر المتوسط على بعد 431 كم شمال مدينة رشيد.

مع وقوع الزلزال، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات سكان الإسكندرية، يروون لحظات الذعر والقلق التي عاشوها، إذ تحدث البعض عن اهتزاز أثاث المنزل بقوة، فيما أكد آخرون أنهم رأوا المصابيح تتأرجح والهواتف تهتز فوق الطاولات.

بينما شعر سكان الطوابق العليا بالهزة بوضوح أكبر، حيث تردد في الأحاديث أن النوافذ اهتزت وكأن المدينة بأكملها تنبض تحت وقع الزلزال.

ورغم حالة الذعر التي اجتاحت الكثيرين، أكد بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذه الهزة الأرضية.

يذكر أن المنطقة الممتدة غربًا من الإسكندرية وحتى السلوم تتأثر عادة بنشاط زلزالي مصدره شرق البحر المتوسط.