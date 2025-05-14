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هزة أرضية يشعر بها أبناء بورسعيد

02:34 ص الأربعاء 14 مايو 2025

زلزال - أرشيفية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شعر أبناء محافظة بورسعيد، بهزة أرضية "زلزال"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، في معظم مناطق المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وانتشرت تعليقات المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عقب شعورهم بالهزة الأرضية "زلزال"، متسائلين عن المناطق التي شعرت بها، بينما تحدث آخرون عن قوتها.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أكد، في بيان عاجل، تسجيل زلزال شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، وأنه جاري إعداد بيان خلال دقائق بتفاصيله.

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