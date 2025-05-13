غرفة الإسكندرية تبحث التعاون مع "PUM" الهولندية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من منظمة "PUM Netherlands" الهولندية، بهدف بحث سبل التعاون في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال عبر استشارات فنية وإدارية يقدمها خبراء دوليون.

شارك في الاجتماع من الجانب الهولندي كل من "تون فورتمن"، خبير المنظمة والرئيس السابق لغرفة تجارة في هولندا، يمنى العوامري، مديرة مكتب المنظمة في مصر، "كيس فان دونجن"، ممثل المنظمة في مصر.

فيما حضر اللقاء عن الجانب المصري أعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس البديوي السيد، المهندس محمد فتح الله، أحمد الكاتب، ومحمود مرعي، إلى جانب بسنت قاسم، مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون الممكنة، والتي تشمل تقديم استشارات فنية وإدارية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز قدرات الغرف التجارية في مجالات الحوكمة، وتطوير الخدمات، والاتصال المؤسسي.

وأبدى وفد المنظمة استعداده لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم قطاع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.