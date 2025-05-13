مصرع اثنين وإصابة ثالث.. حملة مكبرة على تجار المخدرات بالحجيرات في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة استهدفت ضبط تجار المخدرات والعناصر الإجرامية الخطرة في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ثالث خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأفادت مديرية أمن قنا بتلقيها إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بشأن تنفيذ الحملة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، حيث داهمت القوات وكرًا يُستخدم لترويج المواد المخدرة ويؤويه عدد من الهاربين من قضايا جنائية. وأثناء محاولة ضبط المتهمين، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وإصابة آخر.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، مع التحفظ على الأسلحة والمواد المضبوطة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.