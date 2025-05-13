المؤبد لشقيقين قتلا شخصًا وأصابا شقيقه في مشاجرة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة المستأنف الدائرة الثالثة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد؛ في اتهامهما بقتل شخص وإصابة شقيقه، في مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل من عام 2022، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل ومصاب بدائرة مركز شرطة دار السلام.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة دار السلام، وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين طرفين، ما نتج عنه مقتل المدعو "أيمن. ع" متأثرًا بإصابته بطلقات نارية وكسور وجروح متفرقة بالجسد، وإصابة شقيقه "فرار. ع" بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

واتُّهم في الواقعة كل من "زهران. م"، وشقيقه "محمد. م"، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الواقعة وهي عبارة عن سلاح ناري "طبنجة"، وماسورة حديدية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.