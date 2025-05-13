السيطرة على حريق اندلع في مخزن تابع لمصنع حلويات بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في مخزن تابع لمصنع حلويات أمام انديانا عزبة عبدالكريم نصر بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى امرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اسباب الحريق وخسائره المادية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في مخزن تابع لمصنع حلويات أمام انديانا عزبة عبدالكريم نصر بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق ودفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.