تدشين نادي اليونسكو بجامعة أسوان لحماية التراث والبيئة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت جامعة أسوان تدشين نادي اليونسكو للتعليم التكنولوجي وحماية التراث والبيئة، بحضور رئيس الجامعة القائم بالأعمال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، والدكتورة ميرفت السمان رئيسة النادي، وعدد من الشخصيات العامة والخبراء في مجالات الثقافة والسياحة والبيئة.

أكد الدكتور نصرت دعم الجامعة الكامل للمبادرة، بما يعزز دورها المجتمعي في حماية التراث وتطوير التعليم البيئي والتكنولوجي. من جانبها، أوضحت السمان أن النادي يُعد امتدادًا لنوادي اليونسكو العالمية، ويأتي كثاني نادٍ من نوعه تستضيفه جامعة مصرية بعد جامعة عين شمس، مشددة على أهمية التفاعل المجتمعي وتوثيق الموروث الثقافي لمحافظة أسوان.

تخلل اللقاء عرض خطط مستقبلية للمشاركة في فعاليات بيئية وثقافية، بما في ذلك الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وتوثيق التراث اللامادي المحلي، إضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة التعليمية، حيث تم الإعلان عن دعم مالي لـ21 طالبًا من المكفوفين.

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم العجمي، المنسق الإعلامي للنادي، إلى تنوع الكفاءات المشاركة في التأسيس، معتبرًا النادي منصة لتفعيل العمل الثقافي والعلمي في أسوان، وتكريس الهوية الثقافية المحلية ضمن رؤية اليونسكو الدولية.