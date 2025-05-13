السائق هرب قبل الحادث.. اصطدام قطار بسيارة نصف نقل محملة بمواد خام بالقليوبية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اصطدم قطار بسيارة نصف نقل محملة بمواد خام للبلاستيك، بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة تعطلت على شريط السكة الحديد بعد أن غرزت إطاراتها في الرمال، ولم يتمكن قائدها من تحريكها، ما دفعه إلى الهروب قبل لحظات من وصول القطار.

وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة، فيما لم يُصب أحد من ركاب القطار أو الطاقم، وتمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع آثار الحادث سريعًا، وإعادة تسيير حركة القطارات دون تأخير يُذكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

وتُجري الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من اتخاذ جميع إجراءات السلامة بالمزلقانات والمعابر غير الرسمية.