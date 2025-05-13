حريق يلتهم 3 منازل في سوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

اندلع حريق مفاجئ بعد ظهر اليوم في ثلاثة منازل بقرية كوم أشكيلو، التابعة لدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة ونفوق عدد من رؤوس الماشية دون وقوع إصابات بشرية.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا باندلاع النيران في منازل مملوكة لثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، هم "عبدالواحد. ع"، و"سعد"، و"الصباح".

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منازل وأحواش مجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 7 رؤوس من الأبقار والجاموس، وعدد من رؤوس الأغنام، إلى جانب احتراق ثلاث ماكينات ري وتدمير محتويات المنازل الثلاثة بالكامل.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.