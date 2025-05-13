محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من تعديات نادي المنتزه وتنفيذ الإزالات بعد توفير بدائل حضارية

الإسماعيلية _ أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن الانتهاء الكامل من ملف التعديات والكرفانات العشوائية بنادي المنتزه في نطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار حملة أمنية موسعة نفذتها المحافظة، بقيادة اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، وبحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة معدات وآلات حي ثالث، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، وأحياء أول وثانٍ.

وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة جاء بعد توفير موقع بديل يتمتع بمواصفات حضارية، بما يضمن الحفاظ على مصادر دخل المنتفعين، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يليق بمدينة الإسماعيلية، ويحافظ على هويتها وطابعها العمراني المميز.