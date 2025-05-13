الاتحاد الأوروبي يناقش قضايا المياه في تدريب صحفي بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نظم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية ومائدة مستديرة في الإسكندرية، تحت عنوان "مشاريع الاتحاد الأوروبي في مصر بقطاع المياه خلال الفترة 2021-2027"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين المعنيين بقطاع المياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والبنية التحتية المجتمعية ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب عدد من الاستشاريين المتخصصين في مشروعات المياه التابعة للاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، إضافةً إلى ممثلين عن شركات الصرف الصحي والنقل العام، وعدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

شملت الورشة أربع جلسات مكثفة، تناولت جوانب مختلفة من العمل الصحفي في تغطية قضايا المياه، بدءًا من فهم المشاريع الأوروبية، ووصولًا إلى إعداد تقارير دقيقة ومستندة إلى الحقائق.

واستعرضت الجلسة الأولى تحت عنوان مشاريع الاتحاد الأوروبي وإطار العمل في قطاع المياه؛ الإطار التوجيهي لسياسات الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، بالإضافة إلى مبادرات "فريق أوروبا"التي تهدف إلى دعم المشروعات المستدامة في هذا المجال.

وتناولت الجلسة التي قدمها الدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياه والبنية الاجتماعية لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أمثلة حية لمشروعات ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر، وطرح آليات تساعد على المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات وتفسيرها بفعالية ضمن تغطياتهم الإخبارية.

وركزت الجلسة الثانية - تحت عنوان دور الإعلام في رفع الوعي بقضايا المياه - على أهمية الإعلام في معالجة قضية ندرة المياه وتأثيراتها البيئية، إذ ناقش المشاركون الطرق التي يمكن من خلالها للصحفيين المساهمة في تعزيز الوعي العام حول هذه القضية الملحة.

كما تم عرض نماذج ناجحة لتغطيات إعلامية تناولت مواضيع المياه بشكل معمّق، إضافة إلى تبادل الأفكار حول كيفية تقديم محتوى صحفي مؤثر يساعد في تغيير وجهات النظر المجتمعية تجاه استهلاك المياه والاستدامة.

وتناولت الجلسة الثالثة أدوات التحقيق الصحفي وتقنيات البحث في قطاع المياه، هذه الجلسة المنهجيات التي يعتمدها الصحفيون للتحقيق في القضايا المتعلقة بالمياه، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات البحث عن المعلومات الدقيقة والموثوقة، مثل تحليل الوثائق الرسمية الخاصة بالمشروعات، ودراسات البحث العلمي، واستخدام صور الأقمار الصناعية لرصد تأثيرات المشروعات على البيئة.

كما شملت الجلسة أهمية اللقاءات المباشرة مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والمواطنون، من أجل تقديم صورة متكاملة حول قضايا المياه، وكذلك تم استعراض دور السرد البصري والوسائط المتعددة في تعزيز جودة التغطية الصحفية، بما يتيح للصحفيين تقديم محتوى أكثر تفاعلية وجاذبية للجمهور.

واختتمت الورشة بالجلسة الرابعة بعنوان إعداد تقارير صحفية دقيقة وأخلاقية حول المياه، وركزت على معايير إعداد التقارير الصحفية حول قضايا المياه، حيث شدد الخبراء على أهمية تجنب المعلومات المضللة وضمان الدقة والحيادية في التغطية الإعلامية.

كما ناقشت الجلسة سبل إيصال أصوات المجتمعات الأكثر تأثرًا بالمشكلات البيئية، مع تقديم نصائح حول كيفية مراعاة الفوارق بين الجنسين والتغيرات المناخية عند صياغة التقارير الصحفية.

وتأتي الفعالية ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين الإعلام المحلي والمؤسسات الدولية، بهدف تحسين جودة التغطية الصحفية للقضايا البيئية والمائية، وتزويد الصحفيين بالمهارات اللازمة لإعداد تقارير شاملة وموثوقة تسلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.