ننشر أول صور للكرفانات البديلة لنادي المنتزه بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حصل "مصراوي" على أول صور للكرفانات البديلة التي جرى تخصيصها للمنتفعين من نادي المنتزه بحي ثالث الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والكرفانات العشوائية التي كانت مقامة بالموقع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم المناطق العشوائية وتحسين البيئة الحضرية، مع الحفاظ على حقوق المنتفعين، حيث تم توفير موقع بديل يتمتع بمواصفات حضارية تضمن استمرار تقديم الخدمات والحفاظ على مصادر دخل العاملين.

كان اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد أعلن الانتهاء من ملف التعديات والعشوائيات بنادي المنتزه، مشددًا على أن الإزالات تمت بعد توفير بدائل مناسبة.

ونُفذت الحملة الأمنية الموسعة بقيادة اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، وبحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة معدات وآلات حي ثالث، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية وأحياء أول وثان.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة المظهر الحضاري للمنطقة، وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، والحفاظ على الطابع العمراني المميز لمحافظة الإسماعيلية، مع التصدي لأي مظاهر عشوائية أو مخالفات أمنية في الموقع.