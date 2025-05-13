محتوى غير أخلاقي وأرباح بالملايين ..القصة الكاملة للقبض على التيك توكر أم رودينا وأمها في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

مازال خبر القبض على التيوك توكر "أم رودينا" ووالدتها بتهمة الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها محتوى غير أخلاقي يثير اهتمام رواد مواقع السوشيال ميديا وأبناء محافظة كفر الشيخ.

القصة كاملة يعرضها "مصراوي" بناء على محاضر الضبط وتحقيقات النيابة وتبدأ برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية سيدة في العقد الثاني من العمر، ورفقتها سيدة أخرى مسنة ينشران على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي محتوى لمقاطع فيديو.

ووفق ما جرى رصده بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تحتوي تلك على مشاهد وإيحاءات جنسية، وألفاظ تخدش الحياء، و تنافي الآداب العامة، وتعدي على قيم ومبادئ الأسر المصرية، وتحقيق مكاسب مالية، وأرباح وراء نشاطهما المخالف.

وبالفحص تبين أن تلك السيدتين الأولى تدعى "فاطمة.ا.م.ي.هـ"، 22 عامًا، ربة منزل، وشهرتها "أم رودينا"، وتقيم بمنطقة القنطرة البيضاء في نطاق دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، والثانية والدتها وتدعى "سعيدة.م.ا.ع"، 62 عامًا، وشهرتها "أم السعد"، وتقيم بقرية فرج التابعة لمركز الرياض.

ووفق ذلك شُكلت حملة ترأسها الرائد سمير البحيري، رئيس مباحث فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، لضبط كلتا السيدتين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهما.

جرى ضبط التيك توكر "أم رودينا"، ووالدتها وبحوزتهما هاتفي محمول، ومبالغ مالية في المحافظ الالكترونية تبلغ مليوني و400 ألف جنيه، وسيارة ملاكي كيا سيراتو تحمل لوحات معدنية رقم ط ط ن 8159 فيما أقتيدا إلى إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ لاتخاذ اللازم نحوهما.

حُرر بذلك المحضر رقم رقم 166 لسنة 2025 جنح اقتصادية كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما عرض مشاهد خادشة للحياء، والتعدي علي القيم الأخلاقية للأسر المصرية.

وإنشاء حسابات بهدف إرتكاب جرائم وتربح الأموال عن طريق إرسال المساعدات واستخدامها للتسول، وجمع الأموال بشكل متكرر لجلب التعاطف، فضلا عن احتواء مواقع التواصل الإجتماعي علي مشاهد غير لائقة وإهدار القيم المجتمعية والسلوكيات.

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