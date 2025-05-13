غريق في سرابيوم بالإسماعيلية والأهالي ينتشلون الجثمان

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بلاغًا يفيد بوجود حالة غرق أسفل كوبري أبو سميحة بمنطقة سرابيوم.

وجاء البلاغ من أحد المواطنين، وعلى الفور تم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وخلال التوجه، أفاد أهالي المنطقة عبر بلاغ ثانٍ بأنهم تمكنوا من انتشال الجثمان، وهم في طريقهم إلى وحدة طب الأسرة بقرية عين غصين.

وعلى إثر ذلك، تم توجيه سيارة الإسعاف مباشرة إلى الوحدة الطبية بعين غصين، لمتابعة الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

من جانبها، قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الجهات المختصة المتابعة لحين ورود تفاصيل إضافية حول الواقعة.