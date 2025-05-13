إعلان

نفوق 11 رأس ماشية في حريق بمزرعة مواشي بالبحيرة

03:30 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الثلاثاء، داخل مزرعة ماشية بقرية مرسي عبدالعال التابعة لمركز المحمودية في محافظة البحيرة، دون إصابات بشرية.

تلقى مركز شرطة المحمودية، بلاغًا من أهالي قرية مرسي عبدالعال، بنشوب حريق داخل مزرعة ماشية يمتلكها محمد شحاتة الزهيري، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحريق عن نفوق 11 رأس ماشية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مزرعة البحيرة قوات الحماية المدنية مركز المحمودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟