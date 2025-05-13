نفوق 11 رأس ماشية في حريق بمزرعة مواشي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الثلاثاء، داخل مزرعة ماشية بقرية مرسي عبدالعال التابعة لمركز المحمودية في محافظة البحيرة، دون إصابات بشرية.

تلقى مركز شرطة المحمودية، بلاغًا من أهالي قرية مرسي عبدالعال، بنشوب حريق داخل مزرعة ماشية يمتلكها محمد شحاتة الزهيري، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحريق عن نفوق 11 رأس ماشية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.