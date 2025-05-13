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بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد

03:27 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة شيماء العزبي، حملة، اليوم الثلاثاء، لإزالة الإشغالات والمخالفات تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في كافة القطاعات.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من مكبرات صوت الباعة الجائلين بمناطق متفرقة بلبخي، للحد من انتشارها وذلك كاستجابة فورية لشكاوى بعض المواطنين، حيث تم مصادرة عدد من مكبرات الصوت وماكينات التشغيل أثناء استعمالها من قبل الباعة الجائلين لما تسببه من إزعاج للمواطنين بمنطقة الإسراء ومنطقة الأربعين عمارة ومنطقة زمزم بالضواحي.

ومن جانبها، شددت رئيس الحي على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى.

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مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين بورسعيد
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